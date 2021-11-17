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Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

Burdur'da tıra arkadan çarpan beton mikseri şoförü araç içinde sıkıştı.

BURDUR (İHA) - Burdur'da tıra arkadan çarpan beton mikseri şoförü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, bulunduğu yerden ekipler tarafından güçlükle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Burdur-Isparta yolu kışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Isparta istikametine giden Hasan Pala (50) idaresindeki 07 ASL 216 plakalı beton mikseri, aynı yönde seyir halinde olan Halim As yönetimindeki 61 K 11081 plakalı nar yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton mikser sürücüsü Pala, şoför koltuğunda sıkıştı. Kaza sonrasında ihbar üzerine olay yerine İtfaiye kurtarma ekibi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mikser sürücüsü Hasan Pala'yı itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında kamyondan çıkartıldı. Beton mikserinin arkadan çarptığı tır sürücüsü Halim As, "Önden giden araç aniden fren yapınca yolun solu dolu olduğu için frene bastım, arkadan gelen araç çarptı" dedi.

Kaza sonrasında çıkartılan mikser sürücüsü Hasan Pala, 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - BURDUR

Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

Tıra arkadan çarpan beton mikserinin şoförü araçta sıkıştı

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