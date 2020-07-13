Tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde beton pompası tırının şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
13.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:10
Elazığ'ın Ağın ilçesinde beton pompası tırının şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Elazığ-Ağın karayolunun Şenpınar Mahallesi yakınlarında Fatih Karadeniz idaresindeki 44 AAE 344 plakalı beton pompası tırı, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Karadeniz, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA