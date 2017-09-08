Tır Otomobile Çarptı: 1 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesi'nde TIR'ın çarptığı otomobildeki 1 kişi yaralanırken, kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.



Kaza, saat 14.00 sıralarında Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ereğli istikametine giden 58 yaşındaki Turan Karadayı yönetimindeki 81 KJ 609 plakalı TIR, yan yoldan kontrolsüz şekilde yola çıkan 52 yaşındaki Abdurrahman Korkmaz'ın kullandığı 67 TJ 910 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle refüje savrulan otomobilde bulunan 24 yaşındaki Ferhan Tümen yaralanırken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralanan Tümen, olay yerine gelen 112 Acil ekibiyle sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Zonguldak