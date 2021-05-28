Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
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Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü

Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje devrildi, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan tır refüje devrildi, sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Umurca Köyü yakınlarımda meydana geldi. İstanbul'dan Iğdır'a giden Halit Sarıgül (41) idaresindeki DAF marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Kazada şoför mahallinde sıkışan sürücüye kurtarma ekipleri müdahale etti. Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Straforla çeşitli malzemelerin yüklü olduğu tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili polis ve jandarma trafik ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü
Tır kontrolden çıkıp devrildi, sürücü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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