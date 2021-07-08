TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
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TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Güncel

UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

UŞAK'ta, TIR'ın kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy Kavşağı'nda meydana geldi. Suriye uyruklu Aziz Mübarek yönetimindeki 33 E 0134 plakalı TIR, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR ve 7 otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı
TIR, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 8 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu

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