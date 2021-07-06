Tır kamyonete çarptı: 3 yaralı

Eskişehir'de tırın kamyonete çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de tırın kamyonete çarpması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 21'inci Caddesi'nde Yalçın S.'nin kullandığı 26 B 3769 plakalı tır ile Ergün B. idaresindeki 26 FM 605 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında sürücü Ergün B. ile yolcu olarak bulunan Ali A. ve Ertem Ö. yaralandı. Sürücü Ergün B.'yi kaza sonrasında sıkıştığı yerden OSB İtfaiye ekipleri çıkardı. Ergün B. ile yolcu Ali A., Eskişehir Şehir Hastanesine, Ertem Ö. ise Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ergün B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Aydın Sarıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı