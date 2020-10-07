TIR'ın yakıt deposunda 414 cep telefonu ele geçirdi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen TIR'ın yakıt deposunda 414 cep telefonu ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'den Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen TIR'ın yakıt deposunda 414 cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza ekiplerince Suriye'den Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı TIR, riskli olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın yakıt depolarından birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Yapılan kontrolde, yakıt deposunda herhangi bir sıvı bulunmadığı, yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulmak istenen son teknoloji cep telefonları bulunduğu tespit edildi. Yakıt deposundan muhtelif marka ve modelde 414 cep telefonu çıkarıldı. El konan cep telefonlarının piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 345 bin lira olduğu belirlendi. TIR'a el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı