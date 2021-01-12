TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti

12.01.2021 17:54 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:58
TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan TIR'da yapılan aramada, şoför yatağındaki çantalarda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

KOCAELİ'de, TEM Otoyolu'nda takibe alınıp durdurulan TIR'da yapılan aramada, şoför yatağındaki çantalarda 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda takibe aldığı TIR'ı durdurdu. Park alanına çekilen TIR'da narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aracın çekici kısmında bulunan şoför yatağı açıldığında çıkan çantalara konulan 11 paket halinde 11 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti
TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti
TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti
TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti
TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Arda Turan Emre Taşdemir Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Twitter Fenerbahçe Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TIR'ın şoför yatağından 11 kilo 950 gram esrar ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:58:25. #1.14#
title