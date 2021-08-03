Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde TIR'ın karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Halim Can Keskin, (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde TIR'ın karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Halim Can Keskin, (27) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Edirne'den Bulgaristan'a açılan uluslararası Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. Trakya Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hasta bakıcısı olarak çalışan Halim Can Keskin, iddiaya göre iş çıkışı 22 NP 945 plakalı aracıyla Lalapaşa ilçesindeki evine gitmek üzere Edirne'den yola çıktı. Keskin Hıdırağa köyü mevkiine geldiği sırada karşı yönde, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan gelen, Bulgaristan vatandaşı Dimitrov Stefan yönetimindeki A 3309 MB Bulgar plakalı TIR ile kafa kafaya  çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motoru yerinden fırlayan otomobil, 50 metre uzaklıkta yol kenarında bulunan tarlaya sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen  sağlık ekipleri yaptığı kontrolde   sürücü Halim Can  Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından Keskin'in cenazesi çalıştığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma Bulgar TIR sürücüsü Dimitrov Stefan'ı gözaltına aldı. Kaza sonrası yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan uluslararası  yol, karayolları ekiplerinin temizle çalışmasının  ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
İSTANBUL-SARIYER'DE YARIŞTIĞI İDDİA EDİLEN İKİ OTOMOBİLİN NEDEN OLDUĞU KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Ece Erken Yusuf Güney Çağatay Akman
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: EDİRNE-TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 01:45:10. #1.15#

title