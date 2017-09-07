Tır'ın Çarptığı Otomobil Sürücüsü Yaralandı
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı.
ŞANLIURFA'nın Suruç İlçesi'nde, TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Celal Doğan'ın kullandığı 21 EP 520 plakalı otomobil'e, sollamaya çalışan sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR çarptı. Çapmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Celal Doğan yaralandı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. - Şanlıurfa