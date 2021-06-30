TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif Sürer (21), yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif Sürer (21), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı'nın yan yolunda meydana geldi. Altınyol Caddesi'nden Mürselpaşa Bulvarı'nın yanındaki yola girmek isteyen Elif Sürer'in kullandığı motosiklete, aynı yöne giden TIR çarptı. Sürer, yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sürer'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Elif Sürer'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazanın ardından TIR şoförünü gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can