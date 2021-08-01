TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Tatvan-Van kara yolu üzerindeki Koruklu köyü yakınlarında meydana geldi. İsmi açıklanmayan sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybettiği 33 CZC 40 plakalı TIR ile karşı yönden gelen ve plakası belirlenemeyen kamyonet çarpıştı. Kamyonetteki Metin Öztopçu ve Riyan Abi olay yerinde hayatını kaybetti, TIR'daki 3 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ferhat Gülhan, Fesih Gülhan ve Şahin Gülhan, ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
TIR ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Çalışkan

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