TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı (2)
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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı (2)

TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

KAZADA ÖLEN AİLE, ANTALYA'YA TATİLE GİDİYORMUŞKonya'da 6 kişinin öldüğü, karşı şeride geçen TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı.

KAZADA ÖLEN AİLE, ANTALYA'YA TATİLE GİDİYORMUŞ

Konya'da 6 kişinin öldüğü, karşı şeride geçen TIR'ın hafif ticari araca çarptığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kazada ölen Mesut Ocak'ın (42) Kayseri'de bir büfe işlettiği, eşi Fatma Ocak'ın ise Kur'an kursunda görev yaptığı öğrenildi. Mesut Ocak'ın eşi Fatma, çocukları sürücü Hacı (21), Fatih, Asude ve Nisanur Ocak ile baldızı Feyzanur Kofa (24) ile birlikte Antalya'ya tatile gittikleri belirtildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Nisanur Ocak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada ölen 6 kişinin cenazelerinin, yapılan otopsinin ardından memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kavacık Mahallesi'nde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği belirtildi. 

TIR şoförü İsmail Yılmaz ise tedavisinin ardından gözaltına alınacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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