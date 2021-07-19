TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ
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TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'dan İstanbul'a su getiren TIR'ın dorsesindeki yüzlerce dolu damacana yola devrildi.

SAKARYA'dan İstanbul'a su getiren TIR'ın dorsesindeki yüzlerce dolu damacana yola devrildi. 5 saatlik çalışmanın ardından damacanalar yoldan kaldırıldı.

Olay, 07.30 sıralarında Arnavutköy-Habipler Yolu'nda meydana geldi. Sakarya'dan yola çıkan su damacanası yüklü 06 BCK 768 plakalı TIR, Arnavutköy-Habipler Yolu'ndan Tekstilkent istikametine doğru seyrettiği sırada TIR'ın şoförü dorsedeki yükün hareket ettiğini fark etti. Sürücü TIR'ı yol kenarında durdurmaya çalıştığı sırada dorsedeki yüzlerce su dolu damacana yola düştü. Plastik damacanaların bir kısmı ezilirken cam olan damacanalar da kırıldı. Litrelerce içme suyu yola döküldü. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğine kapanınca trafik yoğunluğu oluştu. Yola devrilen damacanalar kaza yerine gelen başka bir TIR'a yüklendi. Damacanaların yoldan kaldırılması yaklaşık 5 saatte tamamlandı.

TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ
TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ
TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ
TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ
TIR DORSESİNDEN KAYAN YÜZLERCE DOLU DAMACANA YOLA DEVRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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