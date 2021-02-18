TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
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TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis

18.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:19
TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na 2017 yılında gemi ile gelen, bebek bezi yüklü TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesinin ardından tutuklanan ve duruşmadada tahliye edilen İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.(39), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

UKRAYNA'dan Zonguldak Limanı'na 2017 yılında gemi ile gelen, bebek bezi yüklü TIR'da anti-tanksavar füzelerine ait parçaların ele geçirilmesinin ardından tutuklanan ve duruşmadada tahliye edilen İran uyruklu TIR şoförü Eskandar E.(39), 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 27 Nisan 2017'de Ukrayna'dan gemiyle gelen İran plakalı bebek bezi yüklü TIR'ın kabin kısmında antitank füzelerine ait iki dürbün ve iki tetik mekanizması ele geçirdi. Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen malzemelerin PKK, DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri tarafından kullanılan Rus yapımı Fagot veya Konkurs anti- tanksavar güdümlü füzenin üç ana parçasından iki ana parçası olan tetik-ateşleme ile nişan hedef tespit ve dürbün mekanizması olduğunu açıklamıştı. Tutuklanan TIR şoförü Eskandar E. hakkında, 'izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Eskandar E.'nin, 17 Mayıs 2018 tarihinde görülen duruşmada, 20 bin lira kefaletle tahliyesine karar verildi.

Davanın karar duruşmasına ise tutuksuz sanık Eskandar E., katılmazken avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti, İranlı şoför Eskandar E.'nin 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis
TIR'da antitank füze parçaları ele geçirilen İranlı şoföre 2 yıl 6 ay hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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