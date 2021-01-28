TIR'a çarpıp takla atan araçtan çıkıp kaçtılar
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TIR'a çarpıp takla atan araçtan çıkıp kaçtılar

28.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 28.01.2021 22:28
TIR'a çarpıp takla atan araçtan çıkıp kaçtılar

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, TIR'a çarparak takla atan otomobilden çıkan 2 kişi kayıplara kaçtı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, TIR'a çarparak takla atan otomobilden çıkan 2 kişi kayıplara kaçtı. 

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 41 AAR 901 plakalı otomobil aynı istikamette ilerleyen Çetin Mert idaresindeki 41 NT 754 plakalı TIR'a çarptı. Yaklaşık 250 metre boyunca sürüklenen ve takla atan otomobilde bulunan 2 kişi, kaza sonrası otomobilden çıkarak kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, boş otomobili görünce yol kenarında yaralı aradı. Kazayı gören diğer otomobil sürücüleri, polislere otomobilden çıkan 2 kişinin koşarak uzaklaştığını söyledi. Bunun üzerine polis çevrede arama çalışması başlattı. 

Çetin Mert, "Aynadan baktım yalpa yaparak geliyor, iyice yavaşladım. Geldi solumdan vurdu. Tedbirli olmasam beni de bariyerlere sıkıştırırdı. Ben o anda durdum, bana vurup bariyerlere doğru kayıp takla atarak gitti. Ben de durup, araçtan inip ona doğru gittim ne olduğuna bakayım diye. Araçtan çıkıp, küfür edip 'bana yaklaşmayın' dedi. Ben de aracıma dönüp polisi ve 112'yi aradım. Kaç kişilerdi görmedim" dedi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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