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TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

BİNGÖL'de, park halindeki TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Aydın, ağır yaralandı.

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de, park halindeki TIR'a arkadan çarpıp, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Cemil Aydın, ağır yaralandı.

Kaza, gece Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi Fakülte Caddesi'nde meydana geldi. Cemil Aydın yönetimindeki 38 JY 761 hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada Cemil Aydın, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi Aydın'ı ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

TIR'a çarpan hafif ticari aracın sürücü ağır yaralandı

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Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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