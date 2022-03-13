Tipiye yakalanan imamın mucize kurtuluşu! Soğuktan donmak üzereyken kıyafetlerini yakarak hayatta kalmayı başardı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da köye giderken tipiye yakalanan cami imamı, kıyafetlerini yakarak hayatta kalmaya çalıştı. 5 kilometrelik yolu yürümek zorunda kalan imam, donmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Göçmezler köyü camisinin imamı Hafız Ramazan Karateke, namaz kıldıktan sonra havanın açık olduğunu görerek kapalı olan köy yolundan Okçular köyüne doğru yola çıktı.
KIYAFETLERİNİ YAKARAK HAYATTA KALDI
Köye gitmek isteyen imam, yolda tipiye yakalandı. Durumu jandarmaya bildiren imam, soğuktan donmamak için çantasındaki elbiselerini yakarak ısındı. 5 kilometrelik yolu tipide yürüyerek gelen imamı donmak üzereyken jandarma ekipleri buldu. İmam tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa