Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu
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Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu

02.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:31
Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu

ERZİNCAN'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çilesiz köyü kırsalında yolunu kaybedip, donma tehlikesi geçiren Doğan Kahraman (65), jandarma ekiplerince bulundu.

ERZİNCAN'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çilesiz köyü kırsalında yolunu kaybedip, donma tehlikesi geçiren Doğan Kahraman (65), jandarma ekiplerince bulundu.

İliç ilçesinde Doğan Kahraman'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. 112 Komuta Merkezi de jandarma ekiplerine bilgi verdi. İliç'in Çilesiz köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden Kahraman, jandarma ekiplerinin zorlu hava muhalefetine rağmen arama faaliyetine başladı. Donma tehlikesi geçiren Kahraman, 1 saatlik arama çalışmasından sonra jandarma tarafından bulundu. Doğan Kahraman'a kendi kıyafetlerini giydiren jandarma ekipleri, daha sonra bölgede hazırda bulunan sağlık ekibine ulaştırdı. Ambulans ile İliç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu
Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu
Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu
Tipide yolunu kaybetti, donma tehlikesi geçirirken jandarma buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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