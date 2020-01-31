Tipi sürücülere zor anlar yaşattı
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Tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı rakımlı Yağdonduran geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

31.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:43
Tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Sivas-Malatya karayolunun bin 750 rakımlı rakımlı geçidinde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı bir çok yeri beyaza bürüdü. Sivas - Malatya karayolu üzerinde bulunan Bin 750 rakımlı Yağdonduran geçidinde tipinin etkisiyle araçlar mahsur kaldı. Etkisini hissettiren tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Ulaşıma yaklaşık 3 saattir kapalı olan Sivas-Malatya karayolunda ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İHA
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