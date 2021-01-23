Tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan 60 kişi 4 saat sonra kurtarıldı

Tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan 60 kişi 4 saat sonra kurtarıldı

?MUŞ-Kulp-Diyarbakır karayolunda 3 köy minibüsü, 1 iş makinesi ve 2 binek araç, tipi nedeniyle mahsur kaldı. İçlerinde 60 kişi bulunan minibüsleri il özel idaresi ekipleri kurtardı.

Muş-Kulp-Diyarbakır karayolunda etkili olan tipi sebebiyle 3 köy minibüsü, karayollarına ait 1 adet iş makinesi ve 1 İl Özel İdaresi'ne ait 2 binek araç mahsur kaldı. Yaklaşık 60 kişinin bulunduğu araçların kurtarılmasi için Muş İl Özel İdaresi'nden yardım istendi. Tipi nedeniyle kapanan yolu yeniden ulaşıma açan İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi, 4 saat sonra mahsur kalanların imdadına yetişti.

Minibüslerin içerisindeki vatandaşlar, yolun ulaşıma açılmasıyla evlerine giderken kara saplanan iş makinesi il özel idaresi ekipleri tarafındanr kurtarıldı. Üçevler Köyü'ne gitmek için çıktıkları yolda 4 saat boyunca mahsur kaldıklarını anlatan Veli Yasak, "4 saattir yoldayız, yolda kaldık daha doğrusu mahsur kaldık. Köyümüze gideceğiz. Ama ne yazık ki yolda tipiye yakalandık. Öncesinde karayollarına ait bir iş makinesi geldi. Ancak oda çalışma esnasında kara saplandı. Sonrasında İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi geldi. Sağ olsunlar bizi kurtardılar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı