Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
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Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)

Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Haberler | Güncel

TOPRAĞA VERİLDİBalıkesir'de dün otobüs kazasında yaşamını yitiren tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Ayvalık'a getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Balıkesir'de dün otobüs kazasında yaşamını yitiren tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Bilge Toker'in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Ayvalık'a getirildi. Toker'in cenazesi Saatli Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

CHP Ayvalık eski ilçe Başkanı Ahmet Toker'in yeğeni olan Bilge Toker'in cenazesinde babası Hüseyin Toker, annesi Hatice Toker ve ve ağabeyi Ahmet Toker taziyeleri kabul etti. Toker çifti ile oğullarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Cenazeye Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer, CHP eski milletvekili Mehmet Tüm, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, CHP Ayvalık İlçe yönetimi, belediye meclis üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)
Tıp öğrencisi Bilge, ailesinin yanına tatile giderken kazada hayatını kaybetmiş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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