Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
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Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye'deki bir tıp merkezinin önündeki otomobilin içinde başından vurulmuş bir şahıs bulundu. Tıp merkezi çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Araçta araştırma yapan ekipler 'hayalet silah' olarak bilinen bir tabanca buldu.

Saat 02.00 sıralarında Ümraniye Madenler Mahallesi Arafat Caddesi üzerinde bulunan bir tıp merkezinin önünde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tıp merkezi önüne bırakılan otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir kişi olduğu tespit edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Tıp merkezi çalışanları, ağır yaralı Mertcan Uyanık'a ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uyanık, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyanık'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu

EKİPLER ARABADA İNCELEMEDE BULUNDU

Tıp merkezi önüne bırakılan otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, yolcu koltuğu ile vites arasına sıkıştırılmış 'hayalet silah' olarak tabir edilen tabanca buldu. Otomobilin sol arka camında mermi deliği olduğunu tespit eden polis ekipleri, yaralı kişinin nasıl vurulduğu konusunda çalışma başlattı.

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu

BİR ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Otomobilin yolcu koltuğunun altında bir adet de boş kovan bulundu. Otomobili tıp merkezinin önüne bırakıp kaçtığı düşünülen şüpheli ile ilgili de geniş çaplı araştırma başlatıldı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu
Tıp merkezinin önünde bırakılan aracın içinde başından vurulmuş halde bir şahıs bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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