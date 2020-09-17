Engelli baba tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor
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Engelli baba tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor

Malatya'da yaşayan engelli baba, bu yıl tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor. Geçim zorluğu yaşayan baba daha önce ayakkabı boyacılığı yaptığını, pandemi süreci ile maske satmaya başladığını söyledi.

17.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.09.2020 13:58

Malatya'da yaşayan 3 çocuk babası engelli Hakan Ispanakçı (50) , bu yıl tıp fakültesini kazanan kızını ve diğer 2 çocuğunu okutmak için maske satıyor.

Daha önceleri İnönü Caddesi üzerinde ayakkabı boyacılığı ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası engelli Hakan Ispanakçı, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan kızını okutmak için şu sıralar maske satışı yapıyor.

''ENGELLİ MAAŞI YETMİYOR''

Ispanakçı, engelli maaşı olarak aylık 1500 TL aldığını ancak bunun 800 TL'sini ev kirasına verdiğini, kalan parayla da geçinemediği için mecburen çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

''HAYIRSEVERLERİN DESTEK OLMASINI İSTİYORUM''

Diğer 2 çocuğunun da okuduğunu belirten Ispanakçı, "Çocuğum bu yıl tıp fakültesini kazandı. Onu okutmak için mecbur çalışmam gerekiyor. Hayırseverlerden de bana destek olmalarını istiyorum. Vatanına milletine faydalı bir doktor olacağına inandığım kızımın okutulması için destek bekliyorum" dedi.

Engelli baba Tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor

''EŞİM DE BENİM GİBİ ENGELLİ''

Eşinin de kendisi gibi engelli olduğunu belirten Ispanakçı, korona virüs sürecinde boyacılığı bırakıp maske satmaya başladığını söyledi. Çocuklarını okutmak için çalışmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Ispanakçı, tıp fakültesine başlayacak kızı için burs imkanı istiyor.

Engelli baba tıp fakültesini kazanan kızını okutmak için maske satıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
OGUZ: BABA ELLERİNİ DEGİL AYAKLARINI ÖPÜYORUM HELAL SANA BABA HELAL
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
......: sana helal olsun
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
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