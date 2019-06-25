Tıp fakültesi semt polikliniği hizmete açıldı

Bozok Üniversitesi eski Tıp Fakültesi Hastanesi yeni Turizm Fakültesi Dekanlığı binasının bir bölümü semt polikliniğine dönüştürüldü. Semt polikliniğin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Törene Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Akın, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mahmut Kılıç ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri katıldı.

Açılış sonrası bir açıklama yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eski binasının bir bölümünü semt polikliniği olarak sağlık hizmeti verecek yeni bir bölümün açıldığını söyledi.

Sağlık konusunda Yozgat halkına en iyi hizmeti vermek istediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, "Bugün açılışını yaptığımız semt polikliniğimiz insanlarımıza farklı bir hizmet sunacak ve önemli bir katkısı olacak. Buraya müracaat eden vatandaşlarımız muayene olacak ve genel tanıları tespit edilecek. Farklı bir sağlık sorunu var ise ileri tetkik tanı ve tedavi için kendi servis aracımızla kampüs alanımızdaki hastanemize götürerek tedavi olanaklarından faydalanmalarını sağlayacağız" dedi.

Rektör Karadağ, "Araştırma Hastanemizin kampüse taşınması ile birlikte şehirden uzaklaşması ve ulaşımda yaşanan problemlerden dolayı şehrimizin ve insanımızın bu sıkıntısına bir çözüm bulmak istedik. Hizmete açtığımız bu poliklinik eğer halkımızdan kabul görürse Diş Hekimliği Fakültesi burada hizmette olsa dahi bu uygulamamız devam edecek. Halkımızın böyle bir beklentisi var, burası halkımız tarafından bir memnuniyet sağlar diye düşünüyorum. Semt polikliniğin Yozgat'ımıza ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA