Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var
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Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var

02.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:12

ABD'de 1992'de dondurulan embriyo sayesinde çocuk sahibi olan Tina ve Benjamin Gibson, aile olarak da bir rekor kırdı. Gibson'ların bebeği Molly, canlı doğum gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti. Öte yandan 29 yaşındaki anne ile kızı arasında teknik olarak bir yaş farkı var.

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan Tina ve Benjamin Gibson, kızları Emma ve Molly ile tıp dünyasının konuştuğu isimler arasına girdi. 5 yıl boyunca doğal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen çift bu isteklerini gerçekleştiremedi. Evlat edinmeyi düşünmeye başlayan çiftin ailesi, embriyo bağışından bahsederek Tina ve Benjamin'i Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne (NEDC) yönlendirdi.

EMBRİYO 24 YIL ÖNCE DONDURULDU

Çift ilk olarak bu fikre sıcak bakmazken, daha sonra merkeze giderek doktorlardan bilgi aldı. Kısa süre sonra embriyo transferi gerçekleşirken, Tina 24 yıl önce dondurulan embriyodan Kasım 2017'de Emma'yı dünyaya getirdi.

EMBRİYOLARIN ÇİFT OLARAK DONDURULDUĞU ÖĞRENDİLER

Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Emma'ya kardeş isteyen çift tekrar merkeze gitti. Burada embriyoların çift olarak dondurulduğunu öğrenen Tina ve Benjamin, diğer embriyodan da bu yıl ekim ayında bir çocuk sahibi daha oldu.

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Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var
Emma ve Molly

MOLLY DONDURULDUKTAN 28 YIL SONRA DÜNYAYA GELDİ

Emma'nın kardeşine Molly adı verilirken, küçük kız bir rekora da imza attı. Molly, Ekim 1992'de dondurulduktan 28 yıl sonra dünyaya geldi. Bu canlı doğum gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti.

TEKNİK OLARAK 28 YAŞINDA

Molly rekorun yanı sıra annesiyle olan yaş farkıyla da ABD basınının dikkatini çekti. Dondurulduğu tarih düşünüldüğünde teknik olarak 28 yaşında olan Molly, 29 yaşındaki annesinden 1 yaş küçük. New York Post'a konuşan anne Tina, "Bunu kafada oturtmak oldukça zor. Ama Molly bizim küçük mucizemiz" dedi.

-396 DERECEDE SAKLANIYOR

Bağışçıların kimliğinin gizli olduğunu belirten NEDC'ten Doktor Carol Sommerfelt, "Yıllar önce dondurulan bir embriyonun böyle güzel bir bebeğe dönüştüğünü görmek benim için bir ödül gibi. Bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Embriyolar likit nitrojen tanklarında -396 derecede doğru şartlarda saklandığında, Molly'de gördüğümüz gibi 27 yıldan fazla saklanabiliyor" dedi.

Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var
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