TİNK Liseler Arası Zula Turnuvası eşleşmeleri belli oldu!
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TİNK Liseler Arası Zula Turnuvası eşleşmeleri belli oldu!

TİNK Liseler Arası Zula Turnuvası eşleşmeleri belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Karşılaşmalar belli oldu!

TİNK Liseler Arası Zula Turnuvası eşleşmeleri belli oldu. Liseli öğrenciler kıyasıya rekabetin tadına varacak. Tink - Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Tink Liseler Arası Zula Turnuvası başlıyor!

Herkes Tek modunda gerçekleşecek turnuvada elemeleri geç, rakiplerini yen ve şampiyon olarak büyük ödülün sahibi ol! Tink - Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nin katkılarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Tink Liseler Arası Zula Turnuvası'nın eşleşmeleri belli oldu.

Eşleşme tablosuna ve maç programına ulaşabilirsiniz.

Turnuvanın ödül havuzu ise çok geniş. Hadi gelin bu ödül havuzuna birlikte göz atalım:

Eğitim Bursu

1.'ye %100 Eğitim Bursu

2.'ye %75 Eğitim Bursu

3.'ye %50 Eğitim Bursu

4. ve 5.'ye %25 Eğitim Bursu

Zula Altını Ödül Havuzu

1.'ye 125.000 Zula Altını

2.'ye 60.000 Zula Altını

3.'ye 35.000 Zula Altını

4.'ye 15.000 Zula Altını

5.'ye 15.000 Zula Altını

Kaynak: Playerbros

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