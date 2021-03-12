Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı

Birleşik Krallık'ta yaşayan 32 yaşındaki adam Tinder üzerinden tanıştığı kadının önce güvenini kazandı. Belli bir zaman sonra kadınla randevuya çıkan adam, kadın uyuduğu sırada önce tecavüz etti, ardından üstüne tuvaletini yaptı. Talihsiz kadın mahkemede 'anlatırken bile utanıyorum' derken, saldırgan hapse mahkum edildi.

32 yaşındaki Wesley Spalding, flört uygulaması Tinder üzerinden bir kadınla tanıştı. İkilinin birlikte vakit geçirdiği sırada uyuyakalan kadın, korkunç bir şekilde uyandı.

UYKUSUNDA TECAVÜZE UĞRADI

Uykusunda tecavüze uğradığını gören kadın, gözlerini açınca yaşananların gerçek olduğunu gördü. Spalding, önce kadına tecavüze etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı.

Bunlar yaşanırken yüksek sesle müzik çaldığını söyleyen kadın, "Kendimi berbat hissettim. Korkunç bir andı" ifadelerinde bulundu.

"BEN ÇOK KOLAY BİR YEMDİM"

Güvenini kazanmak için çok uğraştığını söyleyen kadın, "Ben mükemmel br hedeftim. Düşünceli ve sevecen insanlara açtım çünkü. Beni manipüle etti. Yaşananlar o kadar acı vericiydi ki, insanlara anlatmaktan utanıyorum" dedi.

SIRITMAYA DEVAM ETTİ

Spalding, 'penetrasyon yoluyla saldırı', 'penetrasyon yoluyla saldırı girişiminde bulunma', iki kez 'cinsel saldırı' ve iki kez de 'zorlayıcı ve kontrol edici davranıştan' dolayı hapse mahkum edildi. Zanlının cezası verilirken, tecavüz ettiği kadına bakarak sırıtması gözlerden kaçmadı.