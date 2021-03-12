Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı

12.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:49
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı

Birleşik Krallık'ta yaşayan 32 yaşındaki adam Tinder üzerinden tanıştığı kadının önce güvenini kazandı. Belli bir zaman sonra kadınla randevuya çıkan adam, kadın uyuduğu sırada önce tecavüz etti, ardından üstüne tuvaletini yaptı. Talihsiz kadın mahkemede 'anlatırken bile utanıyorum' derken, saldırgan hapse mahkum edildi.

32 yaşındaki Wesley Spalding, flört uygulaması Tinder üzerinden bir kadınla tanıştı. İkilinin birlikte vakit geçirdiği sırada uyuyakalan kadın, korkunç bir şekilde uyandı.

UYKUSUNDA TECAVÜZE UĞRADI

Uykusunda tecavüze uğradığını gören kadın, gözlerini açınca yaşananların gerçek olduğunu gördü. Spalding, önce kadına tecavüze etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı.

Bunlar yaşanırken yüksek sesle müzik çaldığını söyleyen kadın, "Kendimi berbat hissettim. Korkunç bir andı" ifadelerinde bulundu.

"BEN ÇOK KOLAY BİR YEMDİM"

Güvenini kazanmak için çok uğraştığını söyleyen kadın, "Ben mükemmel br hedeftim. Düşünceli ve sevecen insanlara açtım çünkü. Beni manipüle etti. Yaşananlar o kadar acı vericiydi ki, insanlara anlatmaktan utanıyorum" dedi.

SIRITMAYA DEVAM ETTİ

Spalding, 'penetrasyon yoluyla saldırı', 'penetrasyon yoluyla saldırı girişiminde bulunma', iki kez 'cinsel saldırı' ve iki kez de 'zorlayıcı ve kontrol edici davranıştan' dolayı hapse mahkum edildi. Zanlının cezası verilirken, tecavüz ettiği kadına bakarak sırıtması gözlerden kaçmadı.

Haber Yorumları (7)
ADEM: bide olsaydı şartlı salıverilme. .
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
XÖXKSNSNSJ: Sizin kadar igrenc erkeklerin sonu gelsin abii....
Cevap Yaz 9 32 Yayından Kaldır
KİMBİLİR: Igrenc erkek oldugu kadar igrenc kadinda var. Herkez ettigini bulur bu hayatdamburada degilse ahirette. Bizimde kiz evlatlarimiz var. Allah onlari bu duruma dusurmesin, erkek evlatlarimida bu pisligi yapan erkeklerden etmesin insaAllah
2 6 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 16:53:55. #1.16#
title