Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
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Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi

Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı.

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever Sarıalp ailesi ile Tınaztepe Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Ahmet-Selahattin Sarıalp Aile Sağlığı Merkezinin açılışı yapıldı. Başkan Palancıoğlu, açılışta okul ihtiyacı olan Tınaztepe Mahallesine Sarıalp ailesi ile bir de okul yapma müjdesi verdi.

Açılış törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve davetliler katıldı.

Aile Sağlığı Merkezi'nin 6 ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tınaztepe Mahallemizde güzel bir sağlık merkezimizi hizmete açıyoruz. Rabbim hayırlı mübarek eylesin. Ben Talas'ta birçok alanda hizmetlerin yapılması için çok yoğun hizmetler verdim. Cami, okul, Kur'an kursu, hepsinden önemlisi de sağlık ocakları, yeni tesislerin yapılması, eskilerin yenilenmesi gibi büyük çalışmalarımız oldu. Melikgazi'mizde de ilk sağlık ocağı merkezimizi açıyoruz. Hayırseverlerimiz Ahmet ve Selehattin Sarıalp Abiye çok teşekkür ederim. Burada tedavi görecek hastalarımız güzel şifa bulsun inşallah. Kayseri olarak el ele veriyor, hizmet ediyoruz. Yeni sağlık merkezimiz Melikgazi'mize hayırlı olsun." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ise, "Yerel yönetimler, kamu kurumları ve hayırsever işbirliğinin en güzel örneğini yaşıyoruz bugün. Şehrim adına gururluyum. İlimizde sağlık hizmetleri çok iyi noktada. Hep birlikte çalışarak vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak, hizmet ve projeler sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yapılan sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin sağlığına güç katacağına inandığını söyleyen Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar, "Melikgazi Belediyemize, Sarıalp ailesine ve emeği geçen herkese bu güzel tesis için teşekkür ederim." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, "Sarıalp ailesine teşekkür ederiz. Kayseri hayırseverliği ile biliniyor. Bizde şehrimize birlik ve beraberlik içinde hizmet ediyoruz. Kayseri aynı zamanda sağlığında merkezi. Sağlık tesisimiz Kayserimize ve Melikgazi'ye hayırlı olsun." dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise sağlık merkezinin Tınaztepe Mahallesine hayırlı olmasını dileyerek Melikgazi Belediyesi ve Sarıalp ailesine teşekkür etti.

Büyük bir sağlık ihtiyacını karşılayacak olan sağlık merkezinin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Allah Sarıalp ailesinin hayırlarını kabul etsin. Burada tedavi görecek hastalarımıza şifa nasip etsin. Birliğin olduğu yerde bereket vardır. Gayret ediyor güzel hizmetler yapıyoruz, güzel işler ortaya çıkıyor. Emeği olanlardan Allah razı olsun" dedi. - KAYSERİ

Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi
Tınaztepe Mahallesi'nin sağlık ihtiyacı giderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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