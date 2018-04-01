Tınaztepe Mağarası'nda Sezon Açıldı

Seydişehir'de bulunan Tınaztepe Mağarası, turizm sezonunun başlaması ile birlikte gezilmeye başlandı.

İşletmeci Hasan Çelmeli, yaptığı açıklamada, Tınaztepe Mağarasının içindeki sarkıt, dikit ve sütun yoğunluğu açısından dünyada eşine ender rastlanan bir mağara olduğunu söyledi.

Bu yıl tanıtım faaliyetlerini Uzakdoğu ülkelerine yoğunlaştırdıklarını belirten Çelmeli, "Sezonu açtık. Yaptığımız çalışmalarda tarihi dokunun, kültürün ve doğanın verdiği güzellikleri görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Yabancıların gelmesi için tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırdık." diye konuştu.