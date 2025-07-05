Timur Soykan neden gözaltına alındı?
Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Peki, Timur Soykan gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?
Timur Soykan neden gözaltına alındı? Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Detaylar...
TİMUR SOYKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadeleriyle açıkladı.
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan'ın gözaltına alındığının haberini Gazeteci Şule Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.
Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımlar" ifadelerini kullandı.