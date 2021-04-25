Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
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Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı

Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA - Haberler | Güncel

KONYA'da Timraş Obruk Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yaklaşık 8 metre azaldı.

KONYA'da Timraş Obruk Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yaklaşık 8 metre azaldı.

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, "Bölgede oluşan en eski obruklardan bir tanesidir. Derinliği 30 metredir. Obruğu oluşturan alanın dış çapı 350 metreye, 280 metre oval bir yapıya sahiptir. Tüm havzada olduğu gibi burada da su seviyesinde düşüş var.  Obruğun, 18 ila 14 metre arası değişen su seviyesinin, şu an yaklaşık 8 metre azaldığını görüyoruz" dedi. 

Konya kapalı havzada, yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklardan bazıları yer altı suyuyla beslenip içinde biriktiği için göle dönüştü. Bunlardan bir tanesi de Çumra ilçesi Gökhöyük Mahallesi'nde bulunan çevre halkı tarafından Gökhöyük Obruk Gölü olarak da bilinen Timraş Obruk Gölü. Genişliğiyle görenleri hayran bırakan obruğun ne zaman oluştuğu tam olarak bilinmiyor. Obruk içindeki biriken su, daha önce tarımsal amaçlı olarak kullanıyordu; ancak son yıllarda su seviyesi gittikçe azaldığı için kullanılmıyor.YAKLAŞIK 8 METRE AZALDIProf. Dr. Fetullah Arık, Timraş Obruk Gölü'nün bölgede oluşan eski obruklardan birisi olduğunu belirtti. Obruğun 30 metre derinliğinde olduğu ifade eden Arık, şunları söyledi: "Obruğu oluşturan alanın dış çapı 350 metreye, 280 metre oval bir yapıya sahiptir. Geçmişte Devlet Su İşleri (DSİ) buradan  tarımsal amaçlı su alıyordu.  Şu an da bölgedeki yer altı sularının düşmesine bağlı olarak, artık su alınmıyor.  Suyun derinliği mevsimlere göre değişmekle beraber 18 ila 14 metre arasıdır. Tabii bölgedeki kuraklık ve aşırı yer altı suyu kullanımından burası da etkilenmiş durumda.  Şu an yaklaşık 8 metre azaldığını görüyoruz."Arık,  Konya kapalı havzasının diğer diğer bölümlerinde yer altı su seviyesinde 40-50 yıllık periyotta yaklaşık 40 metre kadar azalma olduğunu, ancak Çumra bölgesinde ise 6 ila 8 metre kadar  bir azalma meydana geldiğini kaydetti.  Arık, " Bunun nedeni, çevredeki bazı dağlarda kar sularının erimesi ve  yağışlarla birlikte bu bölgede nispeten bir rahatlama söz konusu. Ama  obruk gölünde yaklaşık 8 metrelik düşüş mevcut." diye konuştu.

Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı
Timraş Obruk Gölü'nün suyu 8 metre azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA

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