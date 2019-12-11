: Time Dergisi 2019'da Yılın Kişisi ödülünü 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg'e verdi

11.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:45

Time Dergisi 1927'den beri verdiği Yılın Kişisi ödülünün 2019'daki sahibini belirledi. Ödül 16 yaşındaki iklim aktivisti ve iklim için okul grevlerinin öncüsü Greta Thunberg layık görüldü.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

3 Ocak 2003'te İsveç'te doğdu. Ağustos 2018'de iklim değişikliği ile savaşılmaya bir an önce başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli eylemcidir. "İklim için okul grevi" ile medyanın dikkatini çekti ve o günden bu yana bir iklim aktivisti olarak tanınıyor.

Okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başladı. Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP24) konuşarak dünyanın dikkatini üzerine çekti.

8 yaşında iklim değişikliği ve küresel ısınma terimleriyle karşılaştı ve bunlar üzerine birçok belgesel izleyip, çeşitli kaynakları okudu. Dünya'da olanların insan eylemleri sonucu geliştiğini öğrenince Greta,11 yaşında depresyona girdi. Aynı zamanda küçük aktivist, otizmin bir türü olan asperger sendromu ve seçici konuşmamazlık rahatsızlığına sahiptir.

Haber Videosu