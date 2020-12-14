Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı
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Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı

14.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:19

Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı Sivas'ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı Sivas'ta bir güvenlik...

Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı

Sivas'ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı

SİVAS - Sivas'ta bir güvenlik görevlisinin otomobilinin anahtarlarını tilkiye kaptırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi, otomobilin anahtarlarını sucuk karşılığında almayı başardı.

Sivas kent merkezinde bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi, yiyecek bulmak için güvenlik kulübesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. Güvenlik görevlisi, karnını doyurduğu tilkiyle bir sürede otomobilinin anahtarlarıyla oyaladı. Tilki, telefon kamerasının kayıtta olduğu anda anahtarları alarak kaçmaya başladı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik görevlisi, yaklaşık 25 metre uzaklıkta sucuk karşılığında anahtarlarını almayı başardı.

Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı
Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı
Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı
Tilki otomobilinin anahtarlarını elinden alıp böyle kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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