Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı
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Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı

26.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:27

Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı Kafasını cipsi poşetine sokan bariyerlere sıkışan tilki vatandaşlar tarafından kurtarıldı Hakkari'nin Esendere beldesi karayolunda kafasını cips poşetine koyduktan sora bariyerlere sıkışan yavru tilki, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı

Kafasını cipsi poşetine sokan bariyerlere sıkışan tilki vatandaşlar tarafından kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Esendere beldesi karayolunda kafasını cips poşetine koyduktan sora bariyerlere sıkışan yavru tilki, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'nin Esendere beldesinde endeks okumaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş çalışanı Mehmet Bozkurt ve arkadaşı, yolda bariyerlere sıkışmış bir şey gördüklerini söyledi. Aracı kenara çekip yaklaştıklarında başında cips poşeti ile bariyerlere sıkışmış bir hayvan gördüklerini ifade eden Bozkurt, "Yaklaşınca baktık tilki. Hayvan muhtemelen uzunca bir süredir o poşet içinde kalmış. Poşeti çıkardığımızda nefes nefeseydi. Yavaşça hayvana zarar vermeden önce sıkıştığı bariyerlerden sonra başındaki cip poşetinden kurtardık. Sıkıştığı yerden kurtulan yavru tilki büyük bir sevinçle koşarak doğal ortamına kavuştu" dedi.

Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı
Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı
Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı
Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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