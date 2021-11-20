TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan fenomen Ceren Yaldız, rakiplerine meydan okudu

Sosyal medya platformu TikTok'ta 8,5 milyon takipçiye sahip Ceren Yaldız, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sosyal medyaya girişinden ve yeni şarkısından bahseden Ceren Yaldız, Uzun Makarna lakaplı fenomen Özgür Balakar ile küslüğünden de bahsetti.

Ceren Yaldız, Melis Yaşar'ın "Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?", "Affetmem dediğin bir şey var mı?" ve "Unutamadığın bir anın var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

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