TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan fenomen Ceren Yaldız, rakiplerine meydan okudu
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan genç fenomen Ceren Yaldız, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çocukluğundan ve TikTok'taki kariyerinden bahseden Yaldız, "Kimseyi rakip olarak görmüyorum" diyerek fenomenlere meydan okudu.
Sosyal medya platformu TikTok'ta 8,5 milyon takipçiye sahip Ceren Yaldız, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sosyal medyaya girişinden ve yeni şarkısından bahseden Ceren Yaldız, Uzun Makarna lakaplı fenomen Özgür Balakar ile küslüğünden de bahsetti.
Ceren Yaldız, Melis Yaşar'ın "Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?", "Affetmem dediğin bir şey var mı?" ve "Unutamadığın bir anın var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.
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