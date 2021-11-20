TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan fenomen Ceren Yaldız, rakiplerine meydan okudu - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan fenomen Ceren Yaldız, rakiplerine meydan okudu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

TikTok'ta 8,5 milyon takipçisi bulunan genç fenomen Ceren Yaldız, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çocukluğundan ve TikTok'taki kariyerinden bahseden Yaldız, "Kimseyi rakip olarak görmüyorum" diyerek fenomenlere meydan okudu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta 8,5 milyon takipçiye sahip Ceren Yaldız, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sosyal medyaya girişinden ve yeni şarkısından bahseden Ceren Yaldız, Uzun Makarna lakaplı fenomen Özgür Balakar ile küslüğünden de bahsetti.

Ceren Yaldız, Melis Yaşar'ın "Boş vakitlerini nasıl değerlendiriyorsun?", "Affetmem dediğin bir şey var mı?" ve "Unutamadığın bir anın var mı?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
37 yıl sonra yeniden çekildi! İşte eski ve yeni Dune arasındaki farklar

37 yıl sonra yeniden çekildi! İşte eski ve yeni Dune arasındaki farklar

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title