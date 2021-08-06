TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka
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TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Haberler | Güncel

TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka

İSTANBUL - TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.

Binlerce takipçiye sahip TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşacağı videoyu çekmek için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'na geldi. Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi. Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi. Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.

TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka
TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka
TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka
TikTok fenomeni Semih Varol'dan Taksim Meydanı'nda tepki çeken şaka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı

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