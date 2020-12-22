Tiktok fenomeni Nursema kimdir? Nursema Altuntaş kaç yaşında? Nursema Altuntaş sosyal medya hesapları, dizileri!

Yaptığı çizimlerle TikTok'un en çok takip edilen isimlerinden biri olmayı başaran genç yetenek Nursema Altuntaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Tiktok fenomeni Nursema kimdir? Nursema Altuntaş kaç yaşında? Nursema Altuntaş sosyal medya hesapları!

Nursema Altuntaş, Youtube hesabını 2016 yılından beri kullanmaya devam ediyor ancak asıl başarıyı TikTok üzerinde elde etti. Çizim yaptığı videoları paylaşarak dikkatleri çeken TikTok'un yetenekli isimlerinden olmayı başaran Nursema Altuntaş hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

NURSEMA ALTUNTAŞ KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Nursema Altuntaş, 2014 – 2019 – Dokuz Eylül Üniversitesi Drama Tiyatro Sanatları ve Sahne Sanatları üzerine eğitim hayatını tamamlamıştır.

Günümüz itibariyle sosyal medya ve youtube video kanalı ile birlikte sanat için eğlenceli ve öğretici videolar hazırlamaktadır. Nursema Çizimleri ile kısa sürede binlerce takipçi ve abone sayısına sahip olmayı başarmıştır. Genellikle karakalem çalışmalarını yapan başarılı sanatçı, ağırlıklı olarak portre çizimi başta olmak üzere her türlü çizimi büyük bir ustalıkla yapabilme yeteneğine sahiptir.

NURSEMA SOSYAAL MEDYA HESAPLARI

12 Mar 2016 tarihinde katıldığı Youtube üzerinde 161 B abonesi bulunan Nursema, 10.911.082 görüntülemeye sahiptir.

TikTok hesabında günümüz itibariyle toplam 12.3 milyonun üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Resmi instagram hesabında ise 420 bin takipçi sayısına sahiptir.

NURSEMA ALTUNTAŞ DİZİLERİ

İçerik üreticisi olarak çalışmalarına devam eden ünlü isim, Linkedin bilgilerine göre yaşantısını Manisa'da sürdürmektedir. Ayrıca oyunculuk dünyası içinde ilk adımını, 2020 yılında rol aldığı ve Fox Tv ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka isimli dizi ile atmıştır.

Tiktok hesabı, https://www.tiktok.com/@nnursema

Youtube hesabı, https://www.youtube.com/c/Nursema/featured

Instagram kullanıcı adı ise nnursema olarak yer alıyor.