TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü TikTok fenomeni Gökhan Özbolat instagram canlı yayında eski sevgilisini darp etti.

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın instagram canlı yayınında sevgilisini darp görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Bu videoların eski olduğunu savunan Özbolat, yaptığı açıklamada, "Aldatılma olayı vardı bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın." dedi.

Olay yaratan video sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için bir hashtag bile açıldı. Bu tepkilerin ardından Gökhan Özbolat, Instagram hesabından açıklama yaptığı hikayeleri paylaştı.

Gökhan Özbolat'a Twitter üzerinden yükselen tepkiler çığ gibi büyemeye devam ediyor. Yüzlerce sosyal medya kullanıcı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medya da tepkisini gösterdi. Olay kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.



