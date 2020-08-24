TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
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TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat instagram canlı yayında eski sevgilisini darp etti.

24.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:29

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat'ın instagram canlı yayınında sevgilisini darp görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. Bu videoların eski olduğunu savunan Özbolat, yaptığı açıklamada, "Aldatılma olayı vardı bilip bilmeden paylaşıp yazıp durmayın." dedi.

Olay yaratan video sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Gökhan Özbolat'ın tutuklanması için bir hashtag bile açıldı. Bu tepkilerin ardından Gökhan Özbolat, Instagram hesabından açıklama yaptığı hikayeleri paylaştı.

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü

Gökhan Özbolat'a Twitter üzerinden yükselen tepkiler çığ gibi büyemeye devam ediyor. Yüzlerce sosyal medya kullanıcı canlı yayında bir kadına hakaretler yağdırarak darp eden kişinin tutuklanması için sosyal medya da tepkisini gösterdi. Olay kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü


TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Haber Yorumları (5)
BAYBARS: yediğin boynuz az gelmiş
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BİRSEN: anladık ama aldatma olunca anlayışlamı karşıyalım senin bu şiddet olayını he kızada lafım var madem başkasında gönlün ne işin var bu adamla yeter artık ya hepiniz bi rahat durun
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XD: türkiyede normal böyle şeyler bişey olmaz. . .
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