TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var
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TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var

26.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:13

Kanadalı TikTok fenomeni Merlin Blackmore, hesabında paylaştığı bir videoda babasının 27 karısı ve 150 çocuğu olduğunu açıkladı. Kanada'nın en ünlü çok eşli ailesinin üyesi olduğunu açıklayan 19 yaşındaki fenomen, "Yıllardır bunun hakkında konuşmak istedim. Şimdi yapabileceğim bir durumdayım, dünya bilecek" dedi.

Batı Kanadalı TikTok fenomeni Merlin Blackmore, 300 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabında paylaştığı videoyla, ünlü çok eşli Winston Blackmore'un 72 oğlundan biri olduğunu itiraf etti. Şu anda ABD'de yaşayan 19 yaşındaki genç, eskiden yetiştirilme tarzını saklamaya çalıştığını ancak kısa süre önce tarikattan çıktığı için konuşmaya karar verdiğini açıkladı. Paylaştığı videoda ailesini tanıtan fenomen, gösterdiği fotoğrafta babasının kucağında olan bebeğin kendisi olduğunu söyledi.

TikTok fenomeni genç takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var

"BABAM ASLA YANIMDA OLMADI"

Büyük bir ailede yaşamanın zorluklarından bahseden 19 yaşındaki genç, ebeveynlerinden destek almanın son derece zor olduğunu belirtirken "Annem kesinlikle hayatımda büyük bir rol oynamış olsa da, her zaman yanımda değildi. Babam ise asla yanımda olmadı." dedi.

TikTok fenomeni genç takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var

YAŞIT OLDUĞU KADEŞLERİNİN HEPSİNİN ADI 'M' İLE BAŞLIYORMUŞ

Farklı annelerden olan iki kardeşi ile üçüz olduğunu kabul eden Blackmore, aynı doğum yılına sahip 12 kardeşinin olduğunu ve bunların isimlerinin 'M' harfi ile başladığını belirtti. Üçüz kardeşler, tarikattan ayrılmalarına rağmen aileleri ile bağlarını koparmamaya özen gösteriyorlar.

TikTok fenomeni genç takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var
TikTok fenomeni genç, takipçilerini dumura uğrattı: 27 annem, 149 kardeşim var
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