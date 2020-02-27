TikTok Çevrimiçi Güvenlik Konusunda Farkındalık Yaratıyor

27.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:44

Güvenli İnternet Günü aracılığıyla dünyadaki milyonlarca kullanıcısı için uygulama içi etkinlikler gerçekleştiren TikTok, platform içerisinde aldığı önlemleri aktarmak için içerik üreticileri ve Akademisyen Dr. Yavuz Samur'un yer aldığı bilgilendirme videoları yayınladı.

TikTok'un birinci önceliği kullanıcı güvenliği

Güvenli ve pozitif bir uygulama ortamını teşvik etmek TikTok'un en önemli önceliği. TikTok buna paralel olarak, güvenli bir kullanıcı deneyimi için politikalarını, araçlarını ve kaynaklarını sürekli olarak geliştiriyor ve güncelliyor. TikTok ,Topluluk Kurallarını ihlal eden video, ses, görüntü ve metin dahil içeriği kaldırıyor ve bu içerikleri paylaşan hesapları askıya alıyor. TikTok Güvenlik Merkezi'nde kısıtlı görüntüleme modu, filtreler ve uygulama içi raporlama dahil olmak üzere kötü içeriklerden korunmak için bir dizi önlem bulunuyor.

TikTok, Güvenli İnternet Günü'nde internetin daha güvenli kullanılması adına gerçekleştirdiği ankette milyonlarca kullanıcısına çevrimiçi varlıklarını yönetebilecekleri eğitici önerilerde bulundu. Bu kapsamda hesap ayrıntılarını paylaşmamaya ilişkin tavsiyelerin yanı sıra, kimlik avı bilinci ve TikTok güvenlik araçlarını etkili kullanmaya yönelik bir anket gerçekleştirdi.

TikTok içerik üreticileri kullanıcıları çevrimiçi güvenlik konusunda bilinçlendiriyor

TikTok, kullanıcılarını bilgilendirmek ve güvenlik araçlarını tanıtmak için uzmanlar ve içerik üreticilerinin yer aldığı eğitici videolar çekti. Çekilen videolarda içerik üreticileri Berkay Topçu ve Şeyda Aydın topluluk kuralları ve güvenlik özelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Berkay Topçu Topluluk Kuralları'nı anlatırken platformda terörizm, şiddet, nefret söylemi ve zarara neden olabilecek diğer davranış türlerinin teşvik edilmesine izin verilmediğini vurguladı. Platform içerisinde bu içeriklerle karşılaşılması halinde TikTok yönetim ekibine bildirebileceklerini ekledi.

Şeyda Aydın ise uygulamadaki gizliliği artırmak için geliştirilen güvenlik özellikleri hakkında bilgi verdi. TikTok uygulamasının 13 yaş ve üstü kullanıcılar için tasarlandığına dikkat çeken Şeyda Aydın özel hesap, engelleme, ekran zaman yönetimi ve yorum filtrelemeözelliklerini detaylı bir şekilde anlattı.

Akademisyen Dr. Yavuz Samur "Siber zorbalık son yılların en büyük sorunlarından biri"

TikTok'un gerçekleştirdiği bilgilendirme videolarında söz alan Akademisyen Dr. Yavuz Samur, siber zorbalığın son yılların en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekti. Özellikle genç jenerasyonun internet ortamında siber zorbalığa maruz kaldığını veya zorbalığı yapan taraf olabildiğini belirten Samur; hangi davranışların siber zorbalık olarak tanımlandığı, çocukların sanal ortamda kendilerini nasıl koruyacağı ve bu konuda anne babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi.

TikTok'ta siber zorbalığın önüne geçebilmek için geliştirilen güvenlik araçlarına dikkat çeken Akademisyen Dr. Yavuz Samur ailelerin bu konuya dahil olmalarının önemine dikkat çekerek " Yeni nesil TikTok kullanıyor ve çok yaratıcı videolar çekiyorlar. 13 yaşından büyük kullanıcıların aileleri TikTok kullanmasına izin verebilir fakat hesaplarını gizli yapmaları konusunda onları uyarması gerekiyor. Hesabın açık olması demek videoların herkesin yorumuna açık olduğu anlamına geliyor. Çocuklar özellikle bu yorumlardan etkileniyor, kendilerine gelen kötü niyetli mesajlara da cevap verebiliyorlar. Bu tip içerikler hemen TikTok yönetimine bildirilmeli. Aileler her şeyi gençlere bırakmamalılar, kendileri de çocuklarının eğlendikleri alanları tanıyıp buna dahil olmalılar. Onların nasıl vakit geçirdiğini, nasıl eğlendiklerini görmeli ve her zaman dikkatli olmalılar. " dedi.

Kaynak: Bültenler