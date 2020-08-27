TikTok CEO'su Mayer istifa etti
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TikTok CEO'su Mayer istifa etti

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendileri için güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle uygulamanın ABD operasyonlarını bir Amerikan şirketine satması için Çinli sahibine baskı yapması üzerine istifa etti.

27.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:58

Mayer, çalışanlara hitaben kaleme aldığı mektupta, istifa kararını ve gerekçelerini duyurdu. Mayıs ayında TikTok'un başına geçen Mayer, istifanın kararını "siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi" nedeniyle aldığını belirtti.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUZ"

Mayer, kararını "İstifa kararından önce kurumsal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun benim üstlendiğim küresel rol için ne anlama geldiği konusunda ciddi muhasebe yaptım." ifadeleriyle değerlendirdi. Ana şirket Bytedance, TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması için Microsoft ile görüşürken, Mayer, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin'ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÇİNLİ UYGULAMALARIN ABD'Yİ HEDEF ALDIĞI İDDİASI

Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor. Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu. Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

TikTok CEO'su Mayer istifa etti

Kaynak: AA

Haber Yorumları (1)
SEDAT: Şu iğrençliğin birde ceu su var. Komedi filmi gibi. . .
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