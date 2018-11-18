Tikrit'te Bombalı Araçla Saldırı: 3 Ölü

Irak'ın Tikrit kentinde bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı. Irak'ın Tikrit kentinde bir lokantanın önünde bomba yüklü bir araç infilak etti. Irak polisi, patlama sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ölen ve yaralananların tamamının sivillerden oluştuğunu kaydeden yetkililer, sivil savunma ekiplerinin bölgedeki yangını söndürdüğünü ve yaralıları hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Patlamanın şiddetiyle bölgedeki birçok işyerinde hasar medyana geldiği gözlendi. Iraklı yetkililer, şiddet olayları ve bombalı saldırıları kimse üstlenmese de saldırıların arkasında geçen sene Irak'ta tamamen çıkarıldığı ilan edilen terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu belirtiyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)