MANİSA (İHA) - - Tıkanan mazgalları elleriyle açtı

Manisa'da etkili olan sağanak yağışta yapraklardan dolayı tıkanan mazgalları geçimini çöpten topladığı Geri Dönüşüm malzemelerinden kazanan bir vatandaş elleriyle temizledi

MANİSA - Manisa'da kent genelinde etkili olan şiddetli yağış bazı cadde ve sokaklarda yağmur suyu mazgallarının tıkanmasına ve su birikintilerine neden oldu. Geçimini çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemeleri ile sağlayan Rıza Altıner isimli vatandaş duruma duyarsız kalmayarak mazgallarda biriken çöp ve yaprakları elleriyle temizleyerek yağmur sularının sorunsuz bir şekilde akıp gitmesini sağladı.

Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bazı yağmursuyu mazgalları ağaçlardan dökülen yapraklar ve çöpler nedeniyle tıkanarak yağmur sularının akmasına engel oldu.

İlçede geçimini çöplerden topladığı geri dönüşüm malzemeleri ile sağlayan Rıza Altıner duruma duyarsız kalmayarak mazgallarda biriken çöp ve yaprakları elleriyle temizleyerek yağmur sularının sorunsuz bir şekilde yeraltına akmasını sağladı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri tarafından görüntülenen o anlara ilişkin konuşan 2 engelli çocuk babası 67 yaşındaki Rıza Altıner, bisikleti ile Mimar Sinan Caddesi üzerinden geçtiği sırada mazgalların tıkanık olduğu için suların biriktiğini gördüğünü ve Allah rızası için mazgallarda biriken yaprak ve çöpleri temizlediğini söyledi.

Yoldan geçen vatandaşların durumdan rahatsız olmadığını belirten Altıner, "Yoldan geçerken mazgalların tıkalı olduğunu gördüm ve önünde biriken otları ve çöpleri temizledim. Bu yol boyunca hepsini ben temizledim. Ben temiz bir insanım. Buradan bir sürü insan geçiyor ama kimse rahatsız olmuyor bu durumdan." dedi.