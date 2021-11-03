TİKA ve AFAD Yemendeki İç Savaşın Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) işbirliğinde "her şey bir tebessüm için" sloganıyla? Yemen'de yaşanan iç savaş sonucu meydana gelen tahribatların hafifletilmesi ve zarar gören çocukların umutlarının yeniden yeşertilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

TİKA ve AFAD işbirliğinde insanların savaş travmalarından uzaklaştırılması, hayatın normalleştirilmesi, atıl duruma düşen ve ciddi hayal kırıklıkları yaşan bireylere yaşama hevesinin aşılayarak kendilerini değerli hissetmelerine vesile olunması, toplumsal açıdan dezavantajlı olarak görülen grupların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu kapsanda "her şey bir tebessüm için" sloganıyla TİKA ve AFAD yaptıkları ortak çalışma ile iç savaş esnasında yaşanan tahribattan zarar gören ve çeşitli uzuvlarını kaybeden 30 çocuğa protez desteğinde bulundu.

Başkent Aden'de hizmet veren Nur Protez ve Ortez merkezinde gerçekleştirilen projede konuşan TİKA Program Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Abdullah Sarı, Yemen'de 6 yıldan fazla bir zamandır devam eden iç savaş neticesinde kesin bir rakam belirtilmemekle birlikte on binler ile ifade edilen savaş mağdurları bulunduğunu ve en çok cocukların mağdur edildiğini söyledi. Ayrıca hiçbir şeyin bir cocuğun yüzündeki bir tebessüme eş değer olamayacağını vurgulayarak farklı şehirlerden Aden'e getirilen ve farklı uzuvlarını kaybetmiş olan bu çocukların alanlarında uzman hekimler kontrolünde tüm detaylı muayenelerinin yapılarak protezlerin uygulandığını belirtti.

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