TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi
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TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi

02.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:48

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen "Veri Haberciliği ve Diplomasi Muhabirliği Eğitimi"ni başarıyla tamamlanan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi iş birliğinde gerçekleştirilen "Veri Haberciliği ve Diplomasi Muhabirliği Eğitimi"ni başarıyla tamamlanan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen eğitime katılan 9 medya mensubu sertifikalarını almak üzere başkent Belgrad'daki TİKA ofisinde bir araya geldi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG başta olmak üzere ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında çalışanların katıldığı eğitimin sertifika töreninde konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu tarz eğitimlerin son derece önemli olduğunu, muhabirlerin insan ilişkilerinde önemli rol oynadıklarını söyledi.

AA Sırbistan Temsilcisi Talha Öztürk de Haber Akademisinin tecrübelerini hem yeni nesil hem de mevcut muhabirlere aktardığını ifade ederek, önümüzdeki yıl eğitimlerin yüz yüze devam etmesi temennisinde bulundu.

Bu arada, TİKA'dan yapılan açıklamada, 2017'den bu yana dünyanın farklı yerlerinden 600'ün üzerinde medya mensubuna eğitim verildiği, Sırbistan'da 31 kişinin bu eğitimlerden yararlandığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle çevrim içi düzenlenen eğitimlerin bu yıl da devam edeceğine işaret edilen açıklamada, AA ve TİKA iş birliği çerçevesinde 2021'de "Enerji Muhabirliği Eğitimi", "Diplomasi Muhabirliği Eğitimi", "Yeni Nesil Habercilik Eğitimi" ve "Kriz Bölgelerinde Habercilik Eğitimi" gibi birçok program düzenleneceği kaydedildi.

TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi
TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi
TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi
TİKA ve AA iş birliğinde verilen eğitime katılan Sırbistanlı gazetecilere sertifikaları takdim edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

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