TİKA, Hırvatistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
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TİKA, Hırvatistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı

TİKA, Hırvatistan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Stipe Majic - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Hırvatistan'ın Vojnic beldesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 220 ramazan kolisi ulaştırdı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Hırvatistan'ın Vojnic beldesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 220 ramazan kolisi ulaştırdı.

Vojnic Belediye Başkanı Nebojsa Andric, yardımları nedeniyle TİKA'ya teşekkür ederek, merkezden uzak oturan vatandaşların ramazan paketlerinin adreslerine götürüleceğini söyledi.

TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut da yardımların insanların günlük ihtiyaçlarına göre hazırlandığını, ailelerin temel gereksinimlerinin karşılanmaya çalışıldığını ifade etti.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı", "Hacı Bektaş Veli Yılı" ve "Ahi Evran Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla TİKA'nın başlatmış olduğu "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında Hırvatistan'da 1700 ramazan paketi dağıtılacağı ifade edildi.

Hırvatistan'daki insani yardım kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ramazan sonuna kadar 32 ton gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Stipe Majic

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