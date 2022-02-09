TİKA heyeti El Salvador'u ziyaret etti

SAN Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ) Başkanlığı heyeti, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 20 Ocak'ta Türkiye'yi ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki iş birliği ve proje olanaklarını değerlendirmek üzere El Salvador'a ziyaret gerçekleştirdi.

Tika Meksika Ofisi Koordinatörü Fatih Abdi Çetin başkanlığındaki heyet, El Salvador Uluslararası İş birliği Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirmek ve planlanan projeleri yerinde incelemek amacıyla başkent San Salvador'da temaslarda bulundu.

Tika yetkilileri, El Salvador Eğitim Bakanı Hanania Carla, Sağlık Bakanı Francisco Alabi Montoya, Kültür Bakanı Yardımcısı Erick Doredea ve El Salvador Uluslararası İş birliği Ajansı Başkanı Karla de Palma ile bir araya geldi.

Tika'nın tamamladığı projenin açılışı yapıldı

Tika tarafından 2020'de, San Salvador'da bulunan devlet hastanesi El Salvador Benjamin Bloom Hastanesi'ne temin edilen tıbbi ekipman desteği projesinin açılışı gerçekleştirildi.

El Salvador Tarım Bakan Yardımcısı Maria Lililan Pacas ile görüşen TİKA yetkilileri, San Vicente Eyaletini de ziyaret etti.

Öte yandan El Salvador Devlet Başkanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan TİKA'nın ziyaretine duyulan memnuniyet dile getirilerek, çok sayıda teşekkür tiviti atıldı.

Bukele'nin Türkiye ziyareti

Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş, iki ülke arasında ekonomi, diplomasi, savunma ve sanayi alanındaki iş birliği ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla 6 anlaşma imzalamıştı.

Bukele'nin Türkiye ziyaretinde, El Salvador Uluslararası İşbirliği Ajansı (ESCO) ile TİKA arasında iş birliğinin geliştirilmesine dair mutabakat zaptı El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanmıştı.