TİKA, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 10 ton insani yardım malzemesi gönderdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesine ulaştırılmak üzere 10 ton insani yardım malzemesi hazırladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etiyopya'nın Tigray bölgesine ulaştırılmak üzere 10 ton insani yardım malzemesi hazırladı.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, insani yardım malzemelerinin teslim töreninde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2020'de başlayan ve 7 aydır çatışmaların devam ettiği Tigray bölgesine gıda yardımı ulaştırdıklarını açıkladı.

Polat, TİKA olarak pirinç, un, mercimek ve sıvı yağdan oluşan 10 ton gıdanın Tigray bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Etiyopya Barış Bakanlığı yetkilerine teslim edildiğini kaydetti.

Türkiye ile Etiyopya'nın birçok ortak yönünün olduğuna dikkati çeken Polat, "Biri Nil, diğeri Fırat'ın doğduğu iki ülke olan Etiyopya ve Türkiye, aynı medeniyet havzasını sulayan iki büyük nehre kaynaklık etmeleri bakımından birbirlerine çok benziyorlar." dedi.

Son yıllarda Etiyopya'nın zor zamanlar geçirdiğine dikkati çeken Polat, "İnanıyoruz ki Etiyopya, bütün sorunların üstesinden gelecek ve tez vakitte modern dünyadaki hak ettiği yeri alacaktır." ifadesini kullandı.

Tigray'da çatışmalar devam ediyor

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) 8 Haziran'da Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak