TİKA'dan Pakistan'da "Kadın Güçlendirme Merkezi'ne" destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Kadın Güçlendirme Merkezi'nin (WPC) tadilatı ve burada kullanılacak malzemenin temin edilmesi amacıyla Pakistan Bait-ul-Mal kurumu ile mutabakat anlaşması imzaladı.

İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda tadilat edilmesi planlanan Kadın Güçlendirme Merkezi'nde düzenlenen imza törenine, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Pakistan Bait-ul-Mal Genel Müdürü Zahir Abbas Khokhar ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Yurdakul, burada yaptığı açıklamada, TİKA ile Pakistan Bait-ul-Mal kurumu arasındaki imzanın çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade ederek bu iş birliği ile ülkedeki kadınların daha da güçlendirilmesi için adım attıklarını söyledi.

TİKA Koordinatörü Balcı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan Bait-ul-Mal kurumunun ülke genelinde 160 Kadın Güçlendirme Merkezi bulunduğunu belirterek bu merkezlerde yoksul kadınlara ve yetimlere yönelik elbise tasarımı, nakış, temel ve ileri bilgisayar kursları gibi birçok mesleki eğitimin verildiğini kaydetti.

Balcı, kadınlara yönelik cinsiyet ayrımının azaltılmasına ve istihdama katkı sağlayacağı düşüncesiyle söz konusu merkeze destek vereceklerini ifade etti.

TİKA, söz konusu binanın tadilatının yanı sıra başta dikiş, overlok ve piko makineleri olmak üzere 32 farklı ekipmanı da Kadın Güçlendirme Merkezi'ne hibe edecek.